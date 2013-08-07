На телеканале Челябинска в выпуске новостей вышел антипутинский ролик (видео)

Вместо сюжета про умный томограф в эфир вышел отрывок из фильма с жесткой критикой Владимира Путина.

Об этом сообщает newsru.

В сюжете говорилось, что за время правления Путина были убиты журналисты Анна Политковская и Наталья Эстемирова, погиб юрист Сергей Магнитский, за решеткой оказался Михаил Ходорковский, коррупция достигла невообразимых масштабов.

По некоторым данным, ролик выпустил в эфир один из режиссеров телеканала, который был в ссоре с администрацией.

Местные издания сообщают, что он уволен. А руководство канала думает обратиться в полицию с просьбой возбудить дело по статье "Хулиганство".