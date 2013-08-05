Пашинский говорит, что его, Авакова и Яценюка пустят к Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины разрешила народным депутатам от «Батькивщины» Арсению Яценюку, Сергею Пашинскому и Арсену Авакову сегодня, 5 августа, провести встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, находящейся в ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил сам Пашинский.

“Четвертый раз у нас все подписано”, - сказал Пашинский.

Он напомнил, что предыдущие разы встреча руководителей “Батькивщины” с Тимошенко срывалась “под надуманными поводами”. Пашинский выразил надежду, что сегодня Яценюк, Аваков и он смогут встретиться с Тимошенко. “Четвертый раз эти люди, когда мы им хотим предъявить удостоверение личности, нам заявляют, что Юлия Владимировна в душе. Будем надеяться, что сегодня у них будет прояснение”, - подчеркнул Пашинский.

В эти минуты у проходной ЦКБ “Укрзализницы” уже собрались около 100 сторонников Тимошенко. Они ко второй годовщине заключения Тимошенко проведут митинг с требованием исполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить экс-премьера.