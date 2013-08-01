Табачник сомневается, смогут ли в УДАРе осилить математику за 5-ый класс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

"В этом году за средства госбюджета будет напечатано 13 млн 200 с лишним тысяч учебников. Если во фракции с коротким названием (УДАР - УНИАН) в состоянии освоить программу математики 5-го класса, пусть те 43 млн государственных средств разделят на 13,2 млн учебников. Выйдет, что вместе с доставкой один учебник в целом стоил для бюджета менее 18 грн", - сказал Табачник.

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Также он отметил, что вопрос дороговизны учебников нет повода обсуждать и подымать. Табачник подчеркнул, что ему обидно, когда вранье о дороговизне учебников быстро распространяют все средства массовой информации, но при этом игнорируют информацию Генеральной прокуратуры о том, что при печати учебников за 3 года нарушений не выявлено.

Как сообщал УНИАН, партия «УДАР» обвинила Табачника в разрушении системы образования, росте уровня коррупции в вузах и требует его отставки.

“В системе образования Украины за два месяца произошло семь коррупционных скандалов. А министр утверждает, что взяточничества при поступлении не существует. Заявление Табачника может свидетельствовать только о двух вещах: или он не контролирует ситуацию в системе образования, или стоит на вершине коррупционной пирамиды. Если вспомнить многочисленные скандалы – в том числе и с «золотыми» учебниками – и реакцию на них Табачника, то очевидным становится второй вывод”, - отмечают в партии.

В “УДАРе” также убеждены, что Табачник «целеустремленно разрушает» сферу образования.