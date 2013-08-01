Темник: пока я министр, тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадий Темник.

«Пока я министр, который отвечает за сферу жилищно-коммунального хозяйства, считаю, что тарифов и того объема средств, который мы собираем сейчас при проведении мероприятий по модернизации, будет достаточно для того, чтобы не повышать тарифы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Минрегион обратился к облгосадминистрациям с требованием обеспечить проверку экономической обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги местными органами самоуправления в 2013 году.

Глава Минрегиона Геннадий Темник поручил местным администрациям проанализировать решения органов местного самоуправления о повышении тарифов и принять в соответствии с законом меры для отмены таких решений.