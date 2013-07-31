МИД говорит, что украинского рыбака в РФ лечат бесплатно, но дело открыли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, против украинского рыбака возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса России (незаконный вылов биологических ресурсов). При этом в ведомстве отметили, что украинца не будут брать под стражу.

По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, украинец чувствует себя удовлетворительно, угрозы его жизни и здоровью нет.

В МИД Украины отметили, что медицинская помощь оказывается украинцу бесплатно.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбка погибли. Одного из членов экипажа спасли.

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", которая предусматривается до семи лет лишения свободы.

22 июля газета "Вести", ссылаясь на анонимные источники в селе Безымянном, откуда родом погибшие рыбаки, написала, что их односельчане рассказывают, что российские пограничники открыли огонь из автоматов в ходе преследования лодки.