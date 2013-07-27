Рыбак не сомневается, что Соглашение об ассоциации с ЕС подпишут

«У меня нет сомнений в том, что после переговоров многих, бывших у меня, что мы выполним свои обязанности и перед Советом Европы и в конце ноября будет подписано соглашение между Украиной и Европейским Союзом. А потом надо еще продолжать работать. Без европейских стандартов улучшение жизни наших людей мы не обойдемся», - заявил председатель ВРУ Владимир Рыбак в интервью «5 каналу».

По теме: Турчинов: Януковичу не удастся избежать проблем с Тимошенко

В то же время председатель ВР не упомянул вопрос Тимошенко, говоря о проблемах, которые необходимо решить, для выполнения требований ЕС.

«Два главных вопроса, которые мы должны проработать в сентябре, максимум еще в октябре. Это закон о прокуратуре, он подготовлен и направляем его сейчас в Венецианскую комиссию. Работали специалисты с парламентской ассамблеи, Совета Европы, из Венецианской комиссии, с экспертами европейскими. И второй вопрос, нам надо еще поработать над законодательной базой выборов. Чтобы у нас не было такого, как по пяти проблемных округах, где не нашли результатов голосований. Результат должен быть через закон», - заявил спикер ВР.