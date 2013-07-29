Яценюк утверждает, что Фронт змин скоро полностью вольется в Батькивщину

Процесс объединения партий “Батькивщина” и “Фронт Змин” завершится через несколько месяцев.

Об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил в эфире Радио «Свобода».

“Даже заявление написать и передать его (о вступлении в “Батькивщину” — УНИАН) занимает определенное время. Я уверен, что мы завершим процесс внизу в течение нескольких месяцев”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что в настоящее время в организациях продолжается очень активная работа по объединению партий.

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В то же время, комментируя тот факт, что немного членов “Фронта Змин” вступили в “Батькивщину”, Яценюк отметил, что объединение состоялось лишь несколько недель назад.

“Процесс объединения идет в каждом районе, в каждом селе, в каждой области”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня делегаты съезда партии «Фронт Змин» единодушно приняли решение об объединении с ВО «Батькищина» путем ликвидации и вступления членов «Фронта Змин» в ВО «Батькивщина». В то же время не все члены местных организаций «Фронта Змин» соглашаются с этим решением.