Посольство РФ передало МИД ноту в связи с похищением доски Столыпину

Посольство Российской Федерации в Украине передало Министерству иностранных дел Украины ноту в связи с похищением мемориальной доски министру внутренних дел, премьер-министру Российской империи (1906-1911) Петру Столыпину в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве РФ в Украине.

"Рассчитываем, что мемориальная доска будет восстановлена на прежнем месте, виновные в кощунстве будут найдены и понесут заслуженное наказание", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на прошлой неделе со здания по ул. Гончара, 33, была украдена мемориальная доска Столыпину.

Департамент культуры КГГА намерен обратиться по этому поводу в правоохранительные органы.

В сентябре 2011 года в Киеве на здании по ул. Гончара, 33 открыли мемориальную доску Столыпину по случаю 100-й годовщины со дня его смерти.

Через несколько месяцев после открытия доска подверглась вандализму — неизвестные нанесли по ней удары, в результате чего на ней остались следы. В российском посольстве осудили настоящий акт вандализма и направили ноту по поводу этого инцидента в МИД Украины с надеждой на соответствующую реакцию украинской стороны.