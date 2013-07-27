В Украине нет традиций создания христианских партий

Об этом в комментарии УНИАН рассказал политтехнолог Тарас Березовец.

"В Украине партий, которые создавались на христианской идеологий, за время независимости Украины, к сожалению, не было. У нас нет традиций создания христианских партий. Партии в нашем государстве были более успешными по национальным признакам, где религия была вторичной", - сказал Березовец.

По его словам, возможный политический проект, построенный на христианско-демократической идеологии, в ближайшее время был бы успешен лишь на местном уровне. "В октябре 2015 года, когда будут проходить на местные выборы, - это шанс для партий, в основу которых положена идеология христианства, попробовать себя и войти в местные советы. В парламент - пока еще нет. Шансы, очевидно, у такого проекта есть, но они появятся не ранее чем лет через 5", - отметил политтехнолог.

Березовец подчеркнул, что на сегодняшний день Церковь является наиболее авторитетным институтом среди граждан не из-за того, что она делает что-то чрезвычайное, а из-за того, что на фоне большого падения доверия граждан к органам государственной власти, Церковь выглядит едва не единственным институтом, к которому люди тянутся.

По теме: Социологи расставили политиков по рейтингу доверия

Как сообщал УНИАН, большинство украинцев не доверяют Верховной Раде, украинским судам, правительству и Президенту, а наиболее действенными механизмами влияния на власть граждане считают президентские и парламентские выборы. Об этом свидетельствуют результаты общего опроса Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и социологической службы Центра Разумкова.

По результатам опроса, в украинском обществе лишь три социальных института имеют подавляющее доверие со стороны граждан: Церковь, где баланс доверия-недоверия составляет +50%, СМИ (+24,5%) и Вооруженные силы Украины (11%).

Все другие социальные институты имеют негативный баланс доверия-недоверия: Верховная Рада Украины (-60%), суды (-56%), политические партии (-52%), правительство (-49%), милиция (-47%), банки (-44%), прокуратура (-43%), Президент Украины (-43%), Конституционный суд (-38%), Служба безопасности Украины (-14%), местная власть (-5%).