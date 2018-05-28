Кто живет на “президентской даче” в Карпатах?

Как видно на фото, дача состоит из нескольких зданий из деревянного сруба... Справа видим темный дом в гуцульском стиле, возле него всегда должна стоять копна сена... Но дача интересна совсем другим... Избушка с копной сена Над живописной карпатской рекой Женец, близ бурного водопада Гук, на территории сельсовета Татарова вблизи Яремчи Ивано-Франковской области выросла “хатынка”. Окружено это место землями Карпатской государственной природной зоны национального парка.

Местные жители утверждают, что строить ее начали два года назад, и не кто-нибудь, а сам Президент. Имение так и называют – “дача Ющенко”.

Как видно на фото, дача состоит из нескольких зданий из деревянного сруба, очевидно, из ели. Мне удалось пообщаться с охранником-автоматчиком, который не знал, что я журналистка. Он сказал, что на даче имеются и спортивный комплекс, и сауна, и дом для приема гостей.

Справа на фото видим темный дом. Как рассказали местные жители, он сделан в настоящем гуцульском стиле в Ворохте, вроде бы по личному заказу Президента. Возле него, по замыслу, всегда должна стоять свежая копенка сена (ее также видно на снимке).

Известно, что люди любят преувеличивать значимость зданий в своих поселениях (едва ли не в каждом украинском селе имеется церковь, “построенная Екатериной”), поэтому мы поинтересовались, кому в действительности принадлежит “дача Президента”, в Татаровском сельсовете. Нам назвали фамилию Евгения Червоненко и его жены (теперь уже бывшей).

Червоненко, по словам работника сельсовета, выкупил землю, на которой построили имение, у двух семей – Юркевичей и Кивнюков, а также участок со старым домом, в котором никто не жил. Вместо этого Юркевичам купил дом в Яремче, а Кивнюков поселил в Татарове. Как одни, так и другие не захотели общаться на эту тему с прессой.

Позже, когда “хатынку” начали строить, Червоненко вроде бы передал ее в пользование самому высокому начальнику. Конечно, мы в это не поверили, однако наличие многочисленной вооруженной автоматами и оснащенной рациями охраны вокруг дома, а также запрет фотографировать и снимать его на видео заставляют задуматься. Кроме того, местная власть официально отказывается вести любые разговоры на эту тему. А еще Виктор Ющенко нередко наведывается то ли в свое, то ли червоненковское имение. Последний раз приезжал в начале ноября.

Медсестра из отдела хирургии Яремчанской больницы утверждает, что ей часто приходится дежурить на работе в связи с приездами Президента. Дежурит также машина скорой помощи, которая не может выезжать на вызовы, пока Президент Украины находится на этой территории (от Яремчи до Ивано-Франковска).

Не спрашивайте меня, я еще молодой... Я связалась с председателем сельсовета Татарова Иваном Микитюком, на территории которого построена дача. Позвонила на домашний телефон. Сначала ответила жена председателя.

– Думаю, мой муж, – сказала она, – мало что расскажет об этом – больше вы сможете узнать от самого Червоненко.

Когда трубку взял господин Микитюк, он буквально кричал:

– Я ничего не знаю, я еще молодой... Как-то мои слова журналисты перекрутили, потому я ничего не буду говорить... Я молод – ничего меня не спрашивайте, – умолял он, повторяя о своей молодости.

Не буду делать никаких выводов из слов сельского председателя – пусть это делают читатели на свое усмотрение. Добавлю лишь, что мне, с одной стороны, искренне жаль этих людей. А с другой – не понимаю, зачем делать тайну из таких вещей, как президентская или губернаторская дача? Что в этом плохого? Разве высокопоставленные должностные лица не имеют права на отдых? Тем более земля в Татарове была куплена, а не выделена на каких-то льготных основаниях.

Я позвонила запорожскому губернатору Евгению Червоненко и спросила, в какую сумму обошлась ему земля под Яремчей. Однако он на эту тему разговаривать не пожелал.

– Я желтых комментариев не даю, – сказал Червоненко.

Поскольку Червоненко желтое не подходит, я попросила его коллегу – председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Николая Палийчука, который до недавнего времени работал яремчанским городским головой, чтобы он подтвердил – действительно ли дачей в настоящее время пользуется Президент. Господин Палийчук не подтвердил этого, но и не опроверг. Вместо этого он высказал вполне уместное сомнение:

– Я не могу об этом говорить по телефону... Откуда я могу знать, что вы звоните из УНИАН? Может, это какая-то афера?..

Покупать следовало не “все”

Красивое и уютное место выбрал хозяин имения...

Но дача интересна вовсе не этим. Люди рассказывают об этом месте без всякой зависти, напротив – сочувственно сокрушаються. Говорят, там поселился... Юрчик – так в горах называют нечистого. А, как известно, народ в Карпатах весьма серьезно относится к подобным суевериям.

Депутат Яремчанского сельсовета, который просил не называть его имени, рассказывает, что когда начинали строить дом, то прорабу было очень тяжело найти рабочих и нанять охрану. Никто из местных не соглашался идти в объятия к Юрчику. Поэтому работают там преимущественно приезжие.

Рассказывают, в старом доме, который уже снесли, еще до недавнего времени жил мужчина по фамилии Мотрук. И, как говорят гуцулы, “имел Юрчика” (то есть черт водился в его доме). Такое в горах бывает... Считается, что человек, “имеющий нечистого”, не может умереть, пока не передаст его кому-то другому.

Мотрук умер за несколько лет до того, как началось строительство, и Червоненко купил землю со старым домом (вместе с Юрчиком) уже у его родственников.

А Юрчик между тем разошелся...

Трактор, сносивший дом, дважды застревал перед ним, а на третий раз ни с того ни с сего перевернулся. Женщина, которая убирала в новостройке, заверяет, что никак не могла навести там порядок: вечером уберет и поскладывает, а утром приходит – все разбросано. Охранники по одному даже боятся заходить внутрь здания. Как рассказала медсестра Яремчанской больницы, было вроде бы такое, что одного охранника что-то ударило по голове и он в обмороке упал в реку. Беднягу вытянул из воды коллега и вызывал скорую помощь.

– Боже, чего там только не происходило: бетономешалки сами ездили, ведра ходили, – совершенно серьезно рассказывают два гуцула, которые несколько недель работали на строительстве.

И вообще работники там долго не задерживаются: меняются едва ли не каждый месяц.

Беда в том, что Червоненко, судя по всему, не знал, как правильно покупать недвижимость в горах. Наверное, продавая дом, родственники Мотрука сказали покупателю: “Продаем дом вместе со всем” (так приговаривают, чтобы передать черта другому хозяину). А покупатель, по правилам гуцульской торговли, должен был ответить: “Покупаю не вместе со всем, а только дом и землю”.

Тогда бы Юрчику пришлось искать другое подворье...