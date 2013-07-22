В КПУ думают, что пока Фарион отвлекала милицию, ее соратники разбили Ленина

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонского обкома КПУ, это произошло 17 июля, в день визита в Херсон депутатов от ВО «Свобода» Ирины Фарион и Олега Панкевича.

В сообщении говорится, что у представителей КПУ нет сомнений в том, что памятник, установленный в советское время в честь искровской группы, которая организовала Херсонский комитет РСДРП. разбили "свободовцы".

«Позже (после встречи с нардепами-«свободовцами» - УНИАН) были драки, обливание горячей водой депутатов городского и областного советов от КПУ, забрасывание их камнями. Именно поэтому у коммунистов и нет сомнений, что в ночь, после встречи с националисткой Фарион был частично разрушен памятник в сквере у школы №20 именно ее однопартийцами. А тем более, что страсть не к созданию, а к разрушению всего, что не связано с символами национализма и фашизма, у представителей ВО «Свобода» уже, очевидно, в крови. Совершить акт вандализма было просто – вся милиция города была на встрече с Фарион", - говорится в сообщении обкома КПУ.

По теме: За отбитый нос Ленина "хулиганам" дали 2-3 года условно (видео)

Депутат Херсонского городского совета из фракции КПУ Владимир Кривонос также выразил уверенность, что к разрушению причастны именно «свободовцы», поскольку памятник расположен рядом с местом, где проходила встреча с Фарион.

«Мы будем официально обращаться к правоохранительным органам для того, что они разобрались в варварском разрушении этого памятника», - цитирует пресс-служба слова Кривоноса.

Также херсонские коммунисты намерены обратиться к общественности города с просьбой помочь КПУ защитить памятники советской эпохи, которые существуют на территории Херсона.

В пресс-службе Херсонской областной организации ВО «Свобода» пока никак не комментируют указанное заявление.