Суд в Киеве решил не штрафовать организатора Врадиевского шествия

Шевченковский районный суд Киева закрыл производство по административному делу в отношении координатора Врадиевского шествия, активиста гражданского движения "Общее дело" Василия Любарца, возбужденному за неисполнение решения Киевского городского административного суда, который запретил проведение акций на Майдане Незалежности до 31 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения "Спільна справа".

"Дело против Любарца было возбуждено по ст.185-1 КУПоАП (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). По этой статье предусмотрена санкция в виде предупреждения или наложения штрафа от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Судья Наталия Волокитина в своем постановлении отметила, что решение Киевского городского административного суда не было персонифицированным, поэтому оно не может касаться какого-либо конкретного лица, как в данном случае - Любарца, соответственно, производство по делу закрывается.

Около 70 граждан, которые пришли в поддержку Любарца, требовали проводить рассмотрение дела в открытом заседании и в зале суда, а не в кабинете судьи, как оно происходило.

"Из-за этого произошло несколько столкновений с правоохранителями, поскольку последние не допускали людей в помещение суда. В конечном счете, судья все же рассмотрела дело в своем кабинете и вынесла вышеупомянутое решение", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля милиция разогнала митинг, который проводили жители пгт Врадиевка, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали местную жительницу. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты.

Участники акции установили палатки. Вечером 18 июля милиция начала сносить эти палатки. Людей били, выхватывали из толпы по одному. По меньшей мере трое журналистов «5 канала» пострадали во время разгона митинга.

19 июля на пресс-конференции начальник ГУ МВД в г. Киеве Валерий Коряк сообщил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» при снесении палаток не нарушали инструкции.

Участники Врадиевского шествия намерены в субботу, 27 июля, снова установить палатки на Майдане Незалежности и возобновить ночные дежурства.

"27 июля в полдень мы снова выходим на Майдан, и там, конечно, будет митинг, и мы ставим палатки бессрочно на Майдане. То есть уже ночевать не будем за пределами Майдана", - сказал организатор акции Любарец.