Ягланд призывает РФ освободить Навального до окончательного решения суда

Об этом говорится в его заявлении, текст которого передан агентству УНИАН.

“Я обеспокоен решением Кировского суда, который признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в коррупции, что привело к их немедленному заключению до того, как решение было объявлено окончательным. Господин Навальный не несет явной угрозы обществу и не выражает желания избежать правосудия”, - заявил Ягланд.

Генсек Совета Европы выразил убеждение в том, что Навальному должен быть обеспечен честный апелляционный процесс.

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“Я призываю российские власти освободить господина Навального до вынесения окончательного решения”, - подчеркнул Ягланд.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в растрате имущества предприятия “Кировлес” и приговорил к пяти и четырем годам заключения соответственно. Они были взяты под стражу в зале суда.

17 июля Навальный был зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы.