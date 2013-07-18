У Захарченко уже говорят, что министр был не в отпуске, а в командировке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Управления связей с общественностью МВД Иван Бабаев, который находится возле здания МВД, где продолжается митинг против произвола милиции.

“У него (Захарченко - УНИАН) был график отпусков, он был в командировке, сейчас находится на рабочем месте в министерстве”, - сказал Бабаев.

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Он отметил, что Захарченко готов встретиться с участниками пешего хода из Врадиевки, когда они придут к зданию МВД.

По словам представителя пресс-службы МВД, на митинге, который проходит возле МВД сейчас, нет представителей из Врадиевки, участники пешего хода, по его данным, сейчас находятся возле дельфинария.

“Он готов с ними встретиться, готов их выслушать и принять от них заявление. Здесь (возле МВД - УНИАН) ни одного из Врадиевки. Мы готовы выслушать всех. Пеший ход сейчас находится возле дельфинария, нам сообщили наши работники, когда они (участники пешего хода из Врадиевки - УНИАН) прошли КП”, - заявил Бабаев.

Как сообщал УНИАН, 7 июля жители Врадиевки отправились пешим ходом в Киев. Свою акцию они начали после событий в их поселке, где милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу.

Жители Врадиевки намерены требовать освобождения Захарченко от должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.