Родственники «нежинских робингудов» на акции участок не штурмовали

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД в области.

По информации правоохранителей, акция протеста была немногочисленной. Ее участники собрались в центре, на площади Ивана Франко, а затем прошли к горотделу милиции. Они смогли беспрепятственно попасть в помещение и пообщаться с начальником управления Александром Шепиловым.

"Акция прошла спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано", - уточнили в Секторе общественных связей УМВД в Черниговской области.

Организатор акции Крат целью назвала смягчение приговора "нежинским робингудам", которые боролись с наркоторговлей. "Это не значит, что сегодня провели митинг и забыли, будем помогать адвокатам", - сказала она журналистам.

Присутствующие на митинге депутаты Нежинского городского совета назвали действия журналистки пиаром и осудили их, поскольку, по их словам, эта деятельность может привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать конфликт.

Как сообщал УНИАН, информацию о намерениях 17 июля в 18.00 провести штурм Нежинского городского отдела милиции на своей странице в Facebook разместила журналистка Крат. Она обвинила руководство Нежинского городского отдела милиции в "крышевании" наркоторговцев и призвала к штурму горотдела.