Лишенный мандата Домбровский: завершен первый этап нейтрализации оппозиции в ВР

Народный депутат Украины Александр Домбровский убежден, что объявлением блокирования его карточки для голосования и карточки депутата Павла Балоги власть завершила первый этап полной нейтрализации любых действий сопротивления оппозиции в Верховной Раде.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Домбровского.

“Несмотря на то, что, с одной стороны, власть нарушила и Конституцию, и целый перечень законов, с другой стороны ей нужно сделать комплимент, потому что сегодня достаточно технологично она создала и владеет инструментами, которые полностью нейтрализуют деятельность оппозиции”, - отметил депутат.

В частности, по его мнению, это механизм выездного заседания, который в настоящее время легитимизирован.

“И на любые радикальные действия оппозиции в зале парламента – блокирование трибуны или другие – у власти есть четкий ответ: «мы проводим заседание на Банковой и принимаем те решения, которые нам нужны». Более того, для власти намного проще и легче повести закрытое заседание на Банковой, чем договариваться, убеждать и голосовать в парламентском зале сложные законы.

Второй инструмент, который сегодня продемонстрирован – относительно лишения народных депутатов депутатских полномочий”, - сказал Домбровский.

По его мнению, оппозиция должна сформировать свое решение: как реагировать на то, что произошло в парламенте.

“До осени, когда у власти есть такие инструменты, как лишение мандатов, выездные заседания и скупка «тушек», они могут сделать действия со стороны оппозиции абсолютно неэффективными. Сегодня перед объединенной оппозицией стоит вызов – какие шаги она способна продемонстрировать”, - подчеркнул Домбровский.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший админсуд по иску бывшего депутата Юрия Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Домбровского и Балогу, после чего они принесли присягу.

ВАСУ отменил постановления ЦИК в части регистрации указанных народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.

11 июня Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака изъять удостоверения и карточки для голосования депутатов Домбровского и Балоги.

Сегодня, 3 июля, Рыбак поручил аннулировать карточки для голосования Домбровского и Балоги, прекратить начисление им соответствующих выплат, а также прекратить полномочия их помощников-консультантов.