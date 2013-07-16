Литвин собрался вытягивать партию из кризиса

В сентябре-октябре ожидается проведение ХІІІ отчетно-выборного съезда Народной партии, на котором планируется кардинально пересмотреть состав руководящих органов и утвердить изменения в программе партии с учетом общественно-политической ситуации.

Такое решение в июле принял политисполком Народной партии, сообщили УНИАН в этой политической силе.

Исполком партии решил рассмотреть на заседаниях исполкомов региональных и местных парторганизаций вопросы деятельности депутатов местных советов всех уровней, дать принципиальную публичную оценку депутатам-перебежчикам, потребовать от них сложить мандаты, а также подготовить списки депутатов-перебежчиков для рассмотрения вопроса о лишении их мандатов на съезде.

Предусмотрено возобновить сотрудничество с фракциями (группами) Народной партии в местных советах, поставить конкретные задачи относительно позиционирования депутатов во время сессий, работы с избирателями.

В решении говорится, что необходимо считать безотлагательной задачей Народной партии обновление партийной идеологии.

“Просчеты и упущения партийного руководства в сочетании с пассивной, выжидательной позицией части региональных и местных парторганизаций привели к углублению в партии негативных явлений, которые приобрели признаки системного кризиса”, - говорится в решении.

“Неопределенность позиции Народной партии относительно актуальных вопросов сегодняшнего дня, устранение членов партии от активного участия в избирательных кампаниях, отсутствие принципиальной оценки в отношении лиц, которые использовали партийные и депутатские должности для решения своих личных интересов, – все это привело к разочарованию и неверию партийцев, а также постепенному угасанию интереса к партии в обществе. Как следствие, почти прекратился прием в партию, обострились кадровые проблемы, резко уменьшилось присутствие Народной партии как в центральных, так и в местных СМИ”, - отмечается в преамбуле решения.

“Вместе с тем, партия сохраняет активное ядро, а большинство народников верят в возможность выхода ее из кризиса. Необходимые предпосылки для этого они видят в коренной перестройке Народной партии, определении стратегических и тактических приоритетов с учетом общественно-политической ситуации, введении новых подходов к работе, пересмотре партийной идеологии и кадровой политики”, - говорится в решении.

Как известно, Народную партию возглавляет Владимир Литвин.