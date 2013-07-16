Янукович поздравил бухгалтеров и напомнил, куда мы идем
10:59, 16 июля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил бухгалтеров с профессиональным праздником - Днем бухгалтера.
Янукович поздравил с профессиональным праздником
Как говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте Президента, «эффективная работа бухгалтерских служб является залогом оптимизации хозяйственных, инвестиционных и финансовых процессов на предприятиях, в учреждениях и организациях, без чего невозможно стабильное социально-экономическое развитие нашего государства».
Янукович заметил: «Убежден, что вы и в дальнейшем будете прилагать все усилия для совершенствования бухгалтерского учета и отчетности с учетом международных стандартов и интеграции нашей страны в Европейский Союз».
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