Янукович поздравил бухгалтеров и напомнил, куда мы идем

Как говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте Президента, «эффективная работа бухгалтерских служб является залогом оптимизации хозяйственных, инвестиционных и финансовых процессов на предприятиях, в учреждениях и организациях, без чего невозможно стабильное социально-экономическое развитие нашего государства».

Янукович заметил: «Убежден, что вы и в дальнейшем будете прилагать все усилия для совершенствования бухгалтерского учета и отчетности с учетом международных стандартов и интеграции нашей страны в Европейский Союз».