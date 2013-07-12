Эксперт: В России начинается тихая паника из-за возможной ассоциации Украины с ЕС

Такое мнение выразил политолог Александр Палий.

"В России начинается тихая паника из-за того, что, несмотря ни на какие маразмы украинской власти и попытки ставить "палки в колеса", Украина движется к подписанию соглашения с Евросоюзом. В свое время Дмитрий Медведев уже раздавал ордена разведывательным руководителям за срыв движения Украины в НАТО. Сейчас Россия мечтает о таком же результате по ЕС. Отсюда все страшилки: заявления о том, что они не будут закачивать газ в украинские газохранилища, об экономических санкциях", - сказал эксперт в комментарии Gazeta.ua.

По словам эксперта, если Украине удастся выдержать это давление, то у страны появятся серьезные шансы на улучшение уровня жизни, как это уже произошло в соседних Польше, Венгрии и Чехии.

"Сейчас для Украины главное - не дать себя "сожрать": не идти на конфликты, но и не уступать в стратегических вещах. В середине 90-х Ельцин рисовал так называемую красную линию в Европе. Через нее Польше, Чехии, Венгрии нельзя было переходить - вступать в Евросоюз и НАТО. Эти страны пренебрегли угрозами и сейчас нормально живут. В Польше средний доход на душу населения существенно больше, чем в России. Это все результат того, что у политических элит хватило твердости выдержать запугивания. Нужно двигаться в соответствии со своими интересами", - отметил Палий.