Аваков: Оппозиция поддержит конкурента Засухи на выборах в ВР

Как отмечает газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 117 от 16 июля), Аваков подтвердил, что Романюк будет единым кандидатом в народные депутаты от оппозиции в округе № 94 в соответствии с прежними договоренностями.

"У нас нет другого решения, Виктор Романюк - кандидат в округе № 94, и менять это решение мы не собираемся, если только он сам не передумает", - сказал Аваков.

При этом он затруднился спрогнозировать, как будет проходить избирательная кампания Романюка. "Здесь есть вопросы, я в свое время избирался по списку и просто руководил избирательным штабом дистанционно, но мажоритарная кампания - это другое. Я думаю, еще есть возможности, чтобы Виктор Романюк лично вел кампанию в Украине без страха быть арестованным. Его адвокаты борются за то, чтобы с него сняли обвинения, возможно, уже будет решение Европейского суда по правам человека (Виктор Романюк пожаловался в ЕСПЧ, что его незаконно лишили победы в округе)", - отметил Аваков.

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В свою очередь, Романюк уверен, что расстояние не помешает ему пройти в парламент, и отметил, что сейчас разрабатывает технологии, которые позволят вести агитацию дистанционно.

Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что Романюк, который на парламентских выборах в октябре 2012 года был конкурентом кандидата от Партии регионов Татьяны Засухи, задержан в Милане по представлению украинских правоохранительных органов.

По данным МВД, в отношении Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение в особо крупных размерах чужого имущества) Уголового кодекса Украины.

Романюк на выборах в ВР победил Засуху с отрывом почти в 10 тыс. голосов, однако после ряда судебных разбирательств Центризбирком признал недействительными результаты выборов в округе № 94.

29 марта Романюк по решению суда был освобожден из миланской тюрьмы.

15 июля Апелляционный суд Милана отказал Украине в экстрадиции Романюка. "Он (суд) признал дела против меня как политически мотивированные, и в тех документах, которые предоставила ГПУ, вообще суд пришел к выводу, что вообще нет никакого преступления! То есть он подтвердил, что все абсолютно сфальсифицировано", - отметил Романюк, сообщила "Украинская правда".