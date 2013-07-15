Народных депутатов от оппозиции не пускают в столичный главк милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщина».

Как отмечается в сообщении, возле Главного управления МВД Украины в Киеве собрались около 50-ти активистов в поддержку прав предпринимателей столичного рынка «Шлях».

Пикетчики, среди которых народные депутаты от оппозиции, общественные активисты и предприниматели, пришли выразить свой протест против действий столичной милиции.

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«Сотрудники милиции не пускают в дверь никого, даже народных депутатов, которые хотят оставить в столичном главке депутатский запрос о проведении объективного расследования избиения девушки и объяснений по поводу открытия уголовных дел в отношении активистов, штурмовавших райотдел милиции в пятницу», - сообщил народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский.

По его словам, активисты требуют личной встречи с руководителем киевской милиции и его объяснений.

Как сообщал УНИАН, ранее в Отделе связей с общественностью столичной милиции заявили, что сегодняшняя акция возле главка не санкционирована, поскольку на ее проведение организаторы не подавали никаких заявок, и носит характер определенной провокации.

Тем не менее, как отметили во ОСО, правоохранители не будут предпринимать никаких действий к митингующим, если они не будут нарушать общественный порядок, и готовы к диалогу, если будет создана со стороны организаторов акции соответствующая инициативная группа.

Справка УНИАН. 12 июля работники рынка "Шлях" и представители общественных организаций штурмовали Святошинский райотдел милиции Киева, требуя наказать лейтенанта, который ударил женщину во время конфликта на территории рынка 12 июля.

В свою очередь начальник столичной милиции Валерий Коряк заявил 13 июля, что в результате конфликта с активистами пострадали 11 сотрудников Святошинского райуправления.

По его словам, активисты, напавшие на работников милиции, будут привлечены к уголовной ответственности.