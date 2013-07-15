Милиция ищет 23-летнего мариупольца, сбившего 9-месячного ребенка в коляске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, 13 июля в 23.45 в милицию поступило сообщение о том, что в поселке Талаковка Ильичевского района на пересечении улиц 40 лет Октября и Суворова неизвестный автомобиль на большой скорости сбил детскую коляску, в которой находился 9-месячный ребенок. Бригадой скорой помощи малышка была доставлена в амбулаторию Талаковки, где от полученных травм скончалась.

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По словам начальника сектора ДТП, дознания и розыска транспортных средств ОГАИ Мариупольского ГУ Федора Чебаненко, установить транспортное средство было сложно, так как мать погибшей девочки находилась в шоковом состоянии и не могла рассказать о произошедшем. На месте происшествия были обнаружены лишь россыпь стекла и боковое зеркало. Но после установления очевидцев аварии удалось выяснить марку автомобиля и личность водителя. 23-летний местный житель неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за совершение ДТП.

В настоящее время милиция занимается его поиском. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника. Ориентированы посты ГАИ и смежные районные органы внутренних дел, информация о злоумышленнике направлена в пограничную службу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.