В Луганской области наркоман убил и расчленил свою 6-летнюю дочь

В Красном Луче Луганской области задержан местный житель, 1974 года рождения, работник открытого акционерного общества.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, как выяснилось, задержанный, будучи в состоянии наркотического опьянения, в летней кухне собственной усадьбы убил ножом свою шестилетнюю дочь Елизавету, тело расчленил и сложил в морозильную камеру.