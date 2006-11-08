В Луганской области наркоман убил и расчленил свою 6-летнюю дочь
13:21, 08 ноября 2006Общество
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Трагедия произошла в Красном Луче
В Красном Луче Луганской области задержан местный житель, 1974 года рождения, работник открытого акционерного общества.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, как выяснилось, задержанный, будучи в состоянии наркотического опьянения, в летней кухне собственной усадьбы убил ножом свою шестилетнюю дочь Елизавету, тело расчленил и сложил в морозильную камеру.
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