Вехи недели. КПП во Врадиевке, большинство по вызову, раздражитель в Центризбиркоме

Нет смысла пересказывать чрезвычайное происшествие во Врадиевке, взорвавших информационное пространство страны. К сожалению, жестоким преступлением Украину уже давно не удивить. Но действия местных жителей, взбунтовавшихся против местной милиции, выглядят весьма показательными. Власти вряд ли удастся прятаться за отговорками и попытками переложить с больной головы на здоровую, оппозиции не нужно рассчитывать, что ее вожди смогут оседлать волну народного гнева в своих интересах. Будем предельно откровенны: если нынешние представители политического истеблишмента хотят сохранить уютные кабинеты и комфортные автомобили в неприкосновенности, им придется (иногда вручную) уменьшать пропасть между правящим классом и миллионами сограждан. Либо пример Врадиевки станет своеобразным контрольно-пропускным пунктом в жизни страны, либо риски получить неконтролируемую ситуацию многократно вырастут. Украине не нужны сценарии событий на площадях Тахрир и Таксим, в ее национальной истории достаточно примеров затяжного противодействия власти.

Отдельного внимания заслуживает украинская милиция. Понятно нежелание Виталия Захарченко становиться козлом отпущения за прегрешения своих подчиненных. Но и попытки реформирования МВД исключительно путем переименования милиции в полицию будут обречены на провал. В сложившейся в правоохранительных органах ситуации косметическим ремонтом и перестановкой мебели не обойтись.

Слуги народа, решившие ударным трудом компенсировать законотворческий простой, даже не попытались организованно вступиться за своих коллег Павла Балогу и Александра Домбровского. Затяжной эксперимент по атрофированию депутатских полномочий упомянутых мажоритарщиков продолжается, спикер Рыбак объявил о блокировке их карточек для голосования. Хотя парламентарии уверяют, что решение о выборах по 11 и 71 округам принимать не станут, политическая целесообразность может оказаться выше данных слов. Тем более что умение брать под козырек «регионалы», коммунисты и полторы дюжины внефракционных депутатов на минувшей неделе продемонстрировали весьма убедительно. Председателя Центризбиркома Шаповала уволили, спорные законопроекты о векселях и трансфертном ценообразовании приняли. Стоит ли удивляться, что некоторые «регионалы» позволили себе выпить и закусить, не покидая сессионного зала. На фоне всего, что их старшие коллеги сделали с отечественным парламентаризмом, распитие спиртных напитков рядовыми «большевиками» на рабочем месте – так, мелкие шалости.

Интересно, что громко обещанные евроинтеграционные законы Верховная Рада так и не увидела. Зато обездвиженная предчувствием необходимости голосовать за евроинтеграцию оппозиция была на время нейтрализована. Призывы не оценивших красоту игры Арсения Яценюка и Виталия Кличко к проведению внеочередной парламентской сессии, которую те хотят посвятить прикладной евроинтеграции, утонули в шелесте туристических проспектов в руках «регионалов». Противникам Януковича остается гордиться отказом от назначения выборов в пяти проблемных округах, которых осенью может стать семь, и неопределенностью с выборами в Киеве, в которые верит только Николай Катеринчук, измотавший киевлян и гостей столицы своей рекламной активностью.

Президент провел не лишенную элегантности рокировку между пользующимися его доверием юристами. Александр Лавринович возглавил Высший совет юстиции, который непосредственно влияет на формирование судейского корпуса (президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию предполагает повышение роли ВСЮ), а пост министр юстиции заняла Елена Лукаш, чья преданность Виктору Федоровичу сомнений не вызывает.

Ставший полновесным Центризбирком избрал тайным голосованием нового председателя. Им стал Михаил Охендовский, являющийся членом ЦИК с 2004 года и не скрывающий политических симпатий к действующей власти. Выдвиженцы оппозиции в Центральной избирательной комиссии не только смогли составить ему конкуренцию – некоторые из них проголосовали за нового шефа. Избранием Охендовского громко возмутилась партия «УДАР», в ЦИК не представленная, а потому генерирующая идеи по ее реформированию. Шансы для этого есть: у 13 из 15 членов Центризбиркома, включая Охендовского, полномочия истекут в июне 2014-го, когда и развернется основной акт драмы «Борьба за подсчет голосов». И объявлять итоги выборов будет председатель ЦИК, избранный летом следующего года.

Евгений МАГДА