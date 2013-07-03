Лавринович принес присягу члена Высшего совета юстиции

Министр юстиции Украины Александр Лавринович принес присягу члена Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, после принесения присяги его поздравил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак. Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада избрала членами Высшего совета юстиции судей Владимира Колесниченко и Виталия Кузьмишина, а также министра юстиции Лавриновича. Колесниченко и Кузьмишин принесли присягу вчера.

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