Герман и Фарион обменялись «любезностями»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании парламента, отвечая на призыв лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка срочно принять евроинтеграционные законопроекты.

“Чем бы дитя в очках не тешилось, лишь бы не плакало. И если дитя считает, что это они требуют, чтобы мы приняли евроинтеграционные законы, то пусть считают. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы сегодня мы поработали очень активно”, - сказала Герман.

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При этом она подчеркнула, что фракция ПР выступает за принятие евроинтеграционных законов.

“Если они считают, что это по их требованию, то пусть считают, главное, чтобы они нажали ту кнопку, которая приведет Украину к евроинтеграции. Мы этого хотим и мы за это боремся, и мы этого достигнем вместе с детьми из оппозиции”, - сказала Герман.

В ответ ей с рабочего места народный депутат Ирина Фарион (фракция “Свобода”) выкрикнула: “Мама Тереза!”.