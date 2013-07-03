Рыбак пугает депутатов, что останутся без зарплаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании ВР.

Он предложил рассмотреть проект постановления о смете ВР на 2013 год. По словам Рыбака, об этом лидеры фракций договорились во время сегодняшних консультаций.

В то же время председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк с рабочего места в сессионном зале отметил, что таких договоренностей не было, а речь шла о том, что ВР будет принимать евроинтеграционные законопроекты.

В ответ на эту реплику Рыбак сказал: “Арсений Петрович, я понимаю, что здесь много телевидения, и это нормальная пиар-акция”.

По словам спикера, если ВР не хочет принимать смету, то “значит, без зарплаты народные депутаты останутся, и все на этом закончится”.

“Попиартесь еще немного, но только без зарплаты”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера депутаты не смогли принять проект постановления о смете ВРУ на 2013 год.