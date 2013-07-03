Рыбак пугает депутатов, что останутся без зарплаты
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявил, что народные депутаты останутся без зарплаты, поскольку не хотят принимать смету парламента на 2013 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании ВР.
Он предложил рассмотреть проект постановления о смете ВР на 2013 год. По словам Рыбака, об этом лидеры фракций договорились во время сегодняшних консультаций.
В то же время председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк с рабочего места в сессионном зале отметил, что таких договоренностей не было, а речь шла о том, что ВР будет принимать евроинтеграционные законопроекты.
В ответ на эту реплику Рыбак сказал: “Арсений Петрович, я понимаю, что здесь много телевидения, и это нормальная пиар-акция”.
По словам спикера, если ВР не хочет принимать смету, то “значит, без зарплаты народные депутаты останутся, и все на этом закончится”.
“Попиартесь еще немного, но только без зарплаты”, - добавил он.
Как сообщал УНИАН, вчера депутаты не смогли принять проект постановления о смете ВРУ на 2013 год.