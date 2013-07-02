Колесниченко и Кузьмишин принесли присягу члена ВСЮ
21:28, 02 июля 2013Политика
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Владимир Колесниченко и Виталий Кузьмишин принесли в Верховной Раде присягу члена Высшего совета юстиции.
Колесниченко уже принес присягу
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим глава Счетной комиссии ВР Владимир Олийнык (фракция Партии регионов) официально сообщил о результатах голосования за членов ВСЮ.
Он отметил, что получили бюллетени для голосования 402 народных депутата, признаны недействительными 4 бюллетеня, не поддержали ни одного кандидата 4 народных депутата.
Олийнык сообщил, что за Колесниченко проголосовали 309 народных депутатов, за Кузьмишина - 244, за Александра Лавриновича - 239.
По его словам, Сергея Власенко поддержали 126 народных депутатов, а Олега Махницкого (ВО «Свобода») - 147.
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