Колесниченко и Кузьмишин принесли присягу члена ВСЮ

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим глава Счетной комиссии ВР Владимир Олийнык (фракция Партии регионов) официально сообщил о результатах голосования за членов ВСЮ.

Он отметил, что получили бюллетени для голосования 402 народных депутата, признаны недействительными 4 бюллетеня, не поддержали ни одного кандидата 4 народных депутата.

Олийнык сообщил, что за Колесниченко проголосовали 309 народных депутатов, за Кузьмишина - 244, за Александра Лавриновича - 239.

По его словам, Сергея Власенко поддержали 126 народных депутатов, а Олега Махницкого (ВО «Свобода») - 147.