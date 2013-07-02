Рада избрала членов ВСЮ

Верховная Рада избрала членами Высшего совета юстиции судей Владимира Колесниченко и Виталия Кузьмишина, а также министра юстиции Александра Лавриновича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила народный депутат от “Батькивщина” Александра Кужель.

После завершения работы Счетной комиссии ВР народный депутат от Партии регионов Андрей Пинчук сообщил журналистам, что за кандидатуру Колесниченко было отдано 309 голосов народных депутатов, за Кузьмишина - 244, за Лавриновича - 238.