Рыбак считает, что решение о перевыборах могут принять на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Он сообщил, что сегодня у него состоится встреча с председателями фракций, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

Рыбак подчеркнул, что все лидеры фракций согласны с тем, что выборы необходимо проводить, но пока не могут согласовать дату их проведения.

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По его словам, если будет согласована дата, то вопрос о назначении выборов будет рассмотрен на текущей пленарной неделе.

Говоря о работе парламента на этой неделе, Рыбак заметил, что, скорее всего, каждый день пленарные заседания будут продолжаться до рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Он напомнил, что предлагается дополнительно сделать еще одну неделю пленарной, а также предлагается в среду не проводить парламентские слушания, а провести вечернее заседание.

Рыбак сообщил, что завтра на утреннем заседании ВР поставит на голосование эти предложения. По его мнению, скорее всего, народные депутаты, проголосуют за продление пленарных заседаний до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

На вопрос журналистов, будет ли рассматриваться на этой неделе вопрос газотранспортной системы Украины, Рыбак ответил, что данного вопроса нет в повестке дня на текущую неделю.