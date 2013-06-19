Оппозиция выступает за перевыборы 27 октября

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, председатель фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» Арсений Яценюк проинформировал главу государства о позиции фракции относительно даты проведения повторных выборов в пяти избирательных округах. «Завтра стоит в повестке дня вопрос о назначении выборов в пяти округах. Если этот вопрос будет стоять таким образом, это значит, что выборы будут 25 августа, а на 25 августа мы даже не успеем пригласить иностранных наблюдателей. Мы как оппозиция обращаемся, чтобы выборы были 27 октября», - отметил Яценюк.

Председатель фракции ВО «Батькивщина» также обратился к Президенту Украины с просьбой дать поручение парламентскому большинству о создании временной специальной комиссии Верховной Рады по реформированию избирательного законодательства и деятельности и порядка образования Центральной избирательной комиссии.

«Этот подход будет воспринят нашими европейскими партнерами и он будет воспринят в Украине, что власть и оппозиция едины в том, что выборы нужно проводить честно и прозрачно», - сказал Яценюк.

По его словам, в ведении этой комиссии должен быть вопрос выборов в городе Киеве.

Яценюк передал Януковичу письма за подписью трех руководителей оппозиционных фракций и аналитические документы, подготовленные специалистами оппозиционных политических сил.

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В свою очередь председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов выразил обеспокоенность неэффективной работой Верховной Рады. В частности, он заявил, что руководители оппозиционных фракций не желают назначать повторные выборы в пяти округах. «Оппозиция уже полгода делает все возможное, чтобы выборы в этих округах не проводились. Они их передвигают под разными предлогами, в частности, что выборы летом проводить нельзя, потому что не будет студентов, а если студентов не будет, то за «наших» не проголосуют, поэтому давайте проводить осенью эти выборы», - подчеркнул Ефремов.