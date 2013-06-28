В Тернопольской области подожгли автобус депутата от «Свободы»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», в этой политической силе расценивают поджог автобуса как проявление давления на депутата.

Недавно на сессии Чертковского городского совета рассматривался вопрос о продаже территории бывшего военного стадиона Черткова. При этом фракция ВО «Свобода» выступила против такого решения, говорится в сообщении.

«Председатель Чертковской РГА и одновременно председатель районной организации Партии регионов лично следил за ходом голосования по этому вопросу, а представитель налоговой демонстративно записал фамилии несогласных с разбазариванием местных земель. А уже ночью после сессии неизвестный оставил горящий пакет под автобусом депутата Чертковского горсоветы от «Свободы» Волошина. Хорошо, что огонь заметил прохожий, который возвращался с работы, отбросил пылающие лохмотья и сразу сообщил об огне хозяину автобуса. Если бы расчеты преступника взорвать бензобак были реализованы, взрыв уничтожил бы не только автобус, но и существенно повредил бы дом депутата», – сообщили в пресс-службе облорганизации ВО «Свобода».

В Секторе общественных связей областного управления МВД Украины подтвердили факт поджога автобуса. Милиционеры изъяли фрагменты обгоревшей ткани, остатки обгоревшей древесины и другие вещественные доказательства.

Милиция рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе версию о конкуренции между предпринимателями. Для установления причин пожара назначен ряд экспертиз и исследований.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение имущества).