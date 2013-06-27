Яценюк расскажет о своем американском вояже прямо в Борисполе
09:25, 27 июня 2013Политика
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В 13.30 в аэропорту "Борисполь" состоится брифинг Яценюка по итогам его рабочего визита в Вашингтон.
Яценюк расскажет о результатах своего американского визита
Сегодня в 13.30 в аэропорту "Борисполь" состоится брифинг лидера парламентской фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка по итогам его рабочего визита в Вашингтон.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», брифинг состоится на территории терминала D.
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