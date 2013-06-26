Луценко: Конституция не запрещает Тимошенко выдвигаться в Президенты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола в Харькове сказал журналистам лидер инициативы “Третья украинская республика” Юрий Луценко.

“Безусловно, я бы хотел, чтобы была полна юридическая политическая и даже моральная реабилитация Юлии Владимировны, но в сложившихся обстоятельствах я считаю возможным говорить о том, что свобода Тимошенко в том или ином варианте, даже при лечении за рубежом, является устранением большого камня на пути ассоциации с Европейским Союзом”, - сказал Луценко.

По его мнению, Тимошенко, выехав за границу на лечение, сможет добиваться своей юридической реабилитации в Европейском суде по правам человека.

“Безусловно, хотелось бы, чтобы Юлия Владимировна выехала за границу и будучи свободной добилась полной юридической реабилитации, которая в современных украинских условиях означает победу в Евросуде”, - сказал Луценко.

Он выразил надежду, что Тимошенко сможет принять участие в будущих выборах Президента Украины. “Я очень рассчитываю, что Юлия Владимировна сумеет до избирательной кампании получить все юридические возможности выдвигать свою кандидатуру. Кстати, и сегодня Конституция этого не запрещает”, - сказал Луценко.

По его мнению, Тимошенко - один из оптимальных лидеров, который сможет объединить страну, “но реалии, к сожалению, дают мне необходимость думать и о других вариантах”.

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Луценко подчеркнул, что ему известна позиция Тимошенко о возможности лечения за рубежом. Однако он отказался ее озвучить, чтобы не навредить процессу.

“Да, известна (позиция Тимошенко - УНИАН), но я ее публично объявлять не буду. Я делаю все, чтобы не навредить освобождению Тимошенко”, - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что освобождение Тимошенко нужно не только ей самой, но и государству. “Решение этой проблемы фактически откроет путь, и останется предпринять два шага: закон о прокуратуре и Избирательном кодексе”, - заметил он.