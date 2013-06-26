Луценко: Мы должны быть благодарны Ющенко и Януковичу

Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко начинает организовывать беспартийных украинцев в движение, которое должно стать основой для оппозиционных сил в деле смены политического вектора развития страны. Именно граждане должны сформировать повестку развития новой страны, а политические лидеры — согласиться и реализовать ее, считает господин Луценко. О "мирном восстании миллионов" экс-глава МВД рассказал в интервью изданию "Коммерсант-Украина".

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"Мы должны быть благодарны Виктору Ющенко и Виктору Януковичу за то, что они доказали всей Украине: дело не в личностях. Сейчас для Восточной Украины стало понятно, что во всех бедах виноваты не бандеровцы, а для Западной — очевидно, что не москали. Стало ясно, что виноват не конкретный президент, виновата система, каждый раз более или менее открыто воссоздающая тоталитарную, антиукраинскую власть, насаждающая криминальные отношения и бандитскую мораль. 20-летняя эволюция этой системы породила Партию регионов — экстракт "совка" и гангстерства, символом которого стала межигорская "семья". Но инстинкт хищной стаи и шкурничество не могут стать объединяющей идеей страны. Наоборот, это вызывает у людей убеждение в том, что эта Украина государственного бандитизма — не их страна. Поэтому нужно договориться о новом фундаменте новой страны, в которой будет удобно и безопасно жить всем — от запада до востока и от юга до севера", - объясняет Луценко свое видение построения Третьей украинской республики.