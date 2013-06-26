Посол Ельченко рассказывал в Москве, как обойтись без вступления Украины в ТС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказал посол Украины в России, представитель украинского председательства в ОБСЕ Владимир Ельченко на заседании круглого стола на тему «ОБСЕ и европейская безопасность».

«Нам предстоит долгая и кропотливая работа. И здесь вряд ли уместны категорические, а тем более основанные на голых эмоциях оценки нашего выбора по принципу «или - или». Реальный взгляд на вещи подтверждает – при наличии политической воли ничто не мешает ни Украине, ни странам Таможенного союза вывести наше взаимодействие на максимально глубокий уровень – с учетом реальных возможностей сторон – без вступления Украины в Таможенный союз», - сказал Ельченко.

Он подчеркнул, что в противном случае «мы рискуем вновь столкнуться с перспективой появления в Европе новых разделительных линий, а именно с этим борется ОБСЕ».

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Посол отметил, что будущее европейской безопасности зависит не только от ОБСЕ. «По мере стирания разделительных линий на континенте народы и страны обрели право самостоятельно определять свое место в международном сообществе, интегрируясь в различные союзы, или оставаясь внеблоковыми, нейтральными государствами. Именно интеграционные процессы стали доминирующей тенденцией в нашем общем европейском доме», - сказал он.

Ельченко напомнил, что с обретением независимости чувство европейской принадлежности Украины вступило в стадию осознанного оформления в государственную политику европейской интеграции.

«При этом Украина рассматривает интеграцию с европейскими структурами и сотрудничество в рамках интеграционных проектов на пространстве СНГ как два взаимодополняющих процесса. Стремясь системно трансформировать свою экономику, повысить темпы ее развития, приблизить качество жизни и уровень благосостояния населения к стандартам высокоразвитых стран Европы, Украина заинтересована войти в зону свободной торговли с Европейским Союзом и, одновременно, на восточном направлении снизить таможенные барьеры торгово-экономического сотрудничества с государствами Таможенного союза», - сказал он.

По словам посла, в Украине видят серьезные экономические проблемы, с которыми столкнулся ряд стран Западной Европы, и осознают, что это не может не сказаться на отношениях Евросоюза со своими восточными соседями.

«Известно нам и то, что далеко не все интеграционные проблемы решены в рамках Таможенного союза», - сказал Ельченко.