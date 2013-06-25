Луценко поделился планами на ближайший год

08:07, 25 июня 2013
Политика
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Юрий Луценко рассказал о планах на ближайший год.

Луценко будет писать план действий, с которым пойдет в оппозицию

В течение следующего года экс-министр внутренних дел, а ныне общественный деятель Юрий Луценко вместе с украинской интеллигенцией будет заниматься написанием плана действий по созданию нового Украинского государства, с которым потом пойдет к оппозиционным кандидатам в президенты. Об этом он рассказал в интервью «5 каналу».

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«Планом моей личной деятельности в течение следующего года является разработка плана, я не настолько мудр, чтобы самому написать, я хочу привлечь украинскую элиту, которая еще ​​сохранила интеллектуальной потенциал для написания этого плана, я хочу организовать массовое сверхпартийное движение миллионов, которые поддержат этот план и требование согласованного кандидата. И с этим я хочу прийти к кандидатам в Президенты и спросить, думают ли они о стране, или о себе », - рассказал Луценко.

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