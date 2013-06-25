Украинские студенты получают в 10 раз больше стипендий в Польше, чем в России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом руководитель Россотрудничества Константин Косачев сообщил на международной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы», проходящей в Москве.

«У меня сердце кровью обливается, когда узнаю, что из Украины в Россию приглашается около 200 студентов на бюджетные места, в то время как в другую соседку Украины – Польшу - таким же образом уезжает порядка 2 тысяч украинских студентов. В десять раз больше, и это несправедливо по отношению к истории, географии, наследию и нашему общему будущему», - сказал Косачев.

Он сообщил, что сейчас в России прорабатывается вопрос увеличения таких бюджетных мест для иностранных студентов, в том числе украинских - до 10-15 тысяч мест.