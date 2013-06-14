Луценко презентовал новое движение

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в рамках круглого стола на тему “Как сшивать разделенную Украину”.

В своем вступительном слове Луценко подчеркнул, что презентация “Третьей Республики” начинается со Львова, а дальше она будет проходить в Харькове, Киеве и других городах.

По его словам, целью общественного движения “Третья Республика” "является создание нового государства, при этом имея четкий план действий".

“У меня было время подумать. Аудитория была маленькая, но критичная. И в Лукьяновской тюрьме в обмен на то, чтобы я не подчеркивал нарушения моих прав, которые были, я договорился с администрацией, чтобы мне показали расстрельную камеру, и когда я там был, я увидел, что бетонный пол в ней до сих пор — замасленный. Мне так кажется. Если бы снести Лукьяна, и построить офисный центр, то он не устоит. Он упадет, потому что не тот фундамент. Так вот, новое движение имеет целью создание нового государства, с новым фундаментом, который должен быть построен на четком плане действий”, - заявил Луценко.

Именно исходя из того, что следует в корне менять сам подход к изменениям в государстве, прежде всего, имея четкий план действий, Луценко отметил, что новое общественное движение будет идти по принципу: с низу и услышать каждого.

“Мы не можем сверху создавать такие конструкции, ведь они не срабатывают”, - отметил Луценко.

Он также заметил, что в 2005 году “мы шли за мессией без какого-либо плана”.

“Я переслушал все выступления Ющенко на Майдане — это детские мечты. Наша задача: план - исполнители - лидер. Только в таком случае это что-то изменит. А победим без плана, и что дальше?!”, - отметил Луценко.

Он также извинился за все свои ошибки.

“Я хочу извиниться за себя и за все свои ошибки. Но сейчас это ничего не изменит”, - завершил свою речь во время круглого стола Луценко.