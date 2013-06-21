Грищенко объяснял Microsoft, почему в госорганах пользуются пиратским ПО

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко обсудил с директором европейского отделения корпорации «Майкрософт» Яном Мюлфайтом проблемы использования нелицензионного программного обеспечения на компьютерах в органах исполнительной власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра.

Грищенко заявил, что за десять лет доля «пиратских» программ, которые используются в государственных учреждениях, уменьшилась в два с половиной раза, но украинское правительство осознает необходимость стопроцентной легализации всего программного обеспечения. На эти потребности в нынешнем бюджете выделено 100 миллионов гривень.

Со своей стороны, представитель корпорации подтвердил, что компания «Майкрософт» очень заинтересована в украинском рынке и готова искать компромиссные подходы для минимизации расходов Украины в рамках процесса легализации компьютерных программ.

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В свою очередь, его коллега, генеральный директор «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив, отметил: «Сегодня от Украины ожидают активной позиции в решении вопроса защиты авторских прав. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем достичь согласия в ключевом вопросе – легализации ПО в органах власти». Участники встречи наметили конкретный алгоритм практического взаимодействия в этом вопросе.

«Украина осуществляет энергичные меры для усиления защиты прав интеллектуальной собственности. Это необходимо не только с точки зрения выполнения наших международных обязательств, а, в первую очередь, это является неотъемлемой составляющей поддержки развития национальной ИТ-отрасли. Украинские программисты должны иметь надежные гарантии, что их труд будет приносить им соответствующие доходы благодаря надежной защите авторских прав на программное обеспечение», - подчеркнул Грищенко. При этом он призвал «Майкрософт» активнее подключаться к информационной работе с целью разъяснения украинским гражданам и, особенно молодым Интернет-пользователям, необходимости уважения к институту интеллектуальной собственности.

Представители корпорации, в свою очередь, сообщили о планах в ближайшее время приобщиться к масштабной кампании по формированию негативного отношения к пиратским Интернет-сайтам со стороны рекламодателей и других представителей бизнеса.