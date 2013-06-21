Председатель комитета ВР говорит, что власть убивает музей жертв голодоморов

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко заявил в комментарии журналистам, сообщили в пресс-службе партии «За Украину!»

По словам Кириленко, отказ фракции Партии регионов поддержать его депутатский запрос к Президенту Украины Виктору Януковичу о недопустимо низком уровне заработной платы работников Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» и о необходимости предпринять безотлагательные меры для исправления ситуации свидетельствует о том, что критическая ситуация в музее сложилась не случайно.

«Для нынешней власти чествование памяти жертв Голодомора не более чем формальность. Поэтому и депутатам от Партии регионов проникаться делами Национального музея не интересно. Отказ фракции Партии регионов поддержать депутатский запрос подтверждает, что «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» сознательно приводится властью в упадок», - сказал Кириленко.

В своем запросе он назвал критической ситуацию в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

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«Сегодня музей является единственным из музейных заведений, который Указом Президента Украины включен в Государственный Протокол и Церемониал Украины. Главы всех иностранных государств и делегации, которые находятся на территории Украины с официальным визитом, чествовали на территории Мемориала память умерших от голода украинцев и представителей национальных меньшинств. Соответственно, музей представляет Украину на международном уровне.

Такой высокий статус заведения выдвигает и особые квалификационные требования к сотрудникам. Кроме высокого квалификационного уровня научных работников-историков, требуется также знание нескольких иностранных языков.

Однако сегодня сложилась критическая ситуация в работе музея. Главной причиной является низкий уровень заработной платы сотрудников. Средний размер заработной платы сотрудников музея составляет 2445 грн, что значительно ниже, чем средняя заработная плата по Украине, и вдвое ниже, чем в аналогичных заведениях культуры, которые имеют статус национальных. Низкая заработная плата не дает возможности укомплектовать штат квалифицированными работниками. На сегодняшний день треть должностей вакантны, что фактически делает невозможным выполнение возложенных на музей заданий», - отмечалось в запросе Кириленко.

Он просил Президента поручить правительству принять решение о повышении зарплат работников музея до уровня большинства заведений культуры, которые имеют статус национальных.