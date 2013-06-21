В ПР обещают, что Рада возьмется за закон о векселях на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник, выступая на заседании Инвестиционного совета при Министерстве доходов и сборов Украины.

"У нас сжатые сроки. Законопроект о трансфертном ценообразовании будет рассмотрен во втором чтении и в целом будет рассмотрен уже на следующей неделе. То есть, у нас есть неделя подготовить законопроект", - сказал Хомутынник.

По теме: Свобода: "вексельная реформа" уничтожит не только финансовую систему, но и саму Украину

Он добавил, что законопроект о финансовых векселях, в частности, о возможности их использования для оформления задолженности по налогу на добавленную стоимость, также будет рассмотрен на следующей пленарной неделе.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно трансфертного ценообразования)”.

За данное решение проголосовали 279 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект дает определение трансфертного ценообразования, устанавливает механизмы налогового контроля над трансфертным ценообразованием, определяет операции, которые будут подлежать контролю, и методы определения цены в контролируемых операциях, а также предоставляет право крупным налогоплательщикам на предварительное взаимное согласование цен в контролируемых операциях с центральным органом государственной налоговой службы на определенный срок.

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко назвал "победой" принятие законопроекта о трансфертном ценообразовании в первом чтении.