Янукович поручил Клюеву разобраться, кто и за чей счет живет на госдачах

Президент Украины Виктор Янукович поручил Совету национальной безопасности и обороны совместно с правоохранительными структурами создать рабочую группу по проверке целевого использования государственных баз отдыха, санаториев, других объектов государственной формы собственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время заседания Совета регионов в Луганске.

«Совету национальной безопасности и обороны вместе с правоохранительными органами создать рабочую группу немедленно и проверить, как используются эти базы отдыха, санатории и тому подобное. Кто там отдыхает, где какие дачи кто там создал. В том числе, посмотреть на государственные дачи - как они используются. Ведомствам - за счет чего содержатся эти дачи», - сказал Янукович.