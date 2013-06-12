Клюев рассказал, что за тайное решение СНБО подписал Янукович

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев заявил, комментируя утвержденное указом Президента Украины решение Совбеза от 5 июня 2013 «Вопросы развития атомно-промышленного комплекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте обеспечения энергетической безопасности Украины», сообщили УНАН в пресс-службе СНБО.

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По словам Клюева, ядерная энергетика играет сегодня, и будет играть в перспективе ключевую роль в энергообеспечении страны, а также рассматривается как один из факторов обеспечения экономического роста государства. Именно поэтому актуальные вопросы ее функционирования и дальнейшего развития были вынесены на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны, сообщил Клюев.

По словам секретаря СНБО, речь идет о комплексе заданий и мероприятий по совершенствованию государственной политики в энергетической сфере, повышению безопасности энергоблоков украинских АЭС, развитию атомно-промышленного комплекса, в том числе отдельных этапов отечественного ядерно-топливного цикла, финансово-экономическом оздоровлении предприятий отрасли, а также обеспечении надлежащего уровня защиты разработок и изобретений украинских научных учреждений.

Секретарь СНБО заявил о необходимости обеспечения государственной и научно-технической поддержки отрасли. В качестве положительного примера поддержки государством науки он назвал создание на базе Харьковского физико-технического института современной исследовательской ядерной установки.

Клюев сообщил, что в конце мая своим решением Кабинет министров утвердил проект строительства этой установки и возобновил работу межведомственной комиссии, которая должна будет координировать действия органов исполнительной власти по ее созданию. Он напомнил, что Президент Украины поставил задание ввести в эксплуатацию эту ядерную установку до конца 2014 года.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина планирует продолжать активное сотрудничество в сфере атомной энергетики и безопасности на международном уровне.

«Международное сотрудничество в сфере мирного использования ядерной энергии должно помочь Украине привлечь современные технологии и новейшие разработки для создания надежной основы развития отечественной энергетики в будущем. Мы должны постоянно смотреть вперед, планировать развитие отраслей экономики Украины на 10, 20 и 50 лет вперед», - сказал Клюев.