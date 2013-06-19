Регионал обещает показать списки участников «выездного заседания» Рады
Народный депутат от ПР Владимир Макеенко обещает в пятницу обнародовать списки участников "выездного заседания" Верховной Рады с мокрыми печатями.
Об этом он сказал в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.
Такое заявление глава регламентного комитета сделал, отвечая на вопрос журналистов, может ли он "снять вопрос" и показать общественности списки "выездного заседания" 4 апреля с подписями депутатов, принимавших в нем участие.
"Я беру на себя это обязательство", - заявил Макеенко.
По теме: Депутат не знает как попал в список "путчистов с Банковой"
По его словам, завтра ВР будет работать в рабочем режиме, поэтому он не сможет заняться этим вопросом, но уже в пятницу, он готов будет показать списки участников того заседания ВР.
Как сообщал УНИАН, 4 апреля депутаты от ПР, КПУ и поддерживающие их внефракционные собрались в помещении комитетов ВР на Банковой и объявили о проведении заседания Верховной Рады.
Представители оппозиции и счетной комиссии тогда не смогли попасть на это «заседание» и заявляли, что объявленных 244 депутатов в зале не было.
В аппарате ВР уже не раз отвечали отказом на запросы показать списки участников "выездного заседания".