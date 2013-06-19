Регионал обещает показать списки участников «выездного заседания» Рады

Об этом он сказал в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

Такое заявление глава регламентного комитета сделал, отвечая на вопрос журналистов, может ли он "снять вопрос" и показать общественности списки "выездного заседания" 4 апреля с подписями депутатов, принимавших в нем участие.

"Я беру на себя это обязательство", - заявил Макеенко.

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По его словам, завтра ВР будет работать в рабочем режиме, поэтому он не сможет заняться этим вопросом, но уже в пятницу, он готов будет показать списки участников того заседания ВР.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля депутаты от ПР, КПУ и поддерживающие их внефракционные собрались в помещении комитетов ВР на Банковой и объявили о проведении заседания Верховной Рады.

Представители оппозиции и счетной комиссии тогда не смогли попасть на это «заседание» и заявляли, что объявленных 244 депутатов в зале не было.

В аппарате ВР уже не раз отвечали отказом на запросы показать списки участников "выездного заседания".