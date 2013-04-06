Депутат не знает как попал в список "путчистов с Банковой"
Народный депутат Игорь Палица 4 апреля не присутствовал на собрании народных депутатов в помещении Верховной Рады на улице Банковой.
Об этом заявил помощник-консультант Палицы Александр Товстенюк после того, как в прессе появились списки депутатов - участников собрания.
В собрании, расцененном представителями оппозиции как "попытка путча", приняли участие депутаты фракций Партии регионов, Коммунистической партии и часть внефракционных.
"Для участия в заседании зарегистрировалось 244 народных депутата", - говорится в сообщении на официальном сайте Верховной Рады. В поименном списке участников указан внефракционный депутат Игорь Палица.
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"Игорь Петрович в то время, когда проходило заседание части депутатов Верховной Рады на улице Банковой, находился в зале заседаний Верховной Рады на Грушевского, 5. И именно там зарегистрирована его карточка. Больше ни под какими документами он подписи своей не ставил", - цитирует заявление Украинская правда.