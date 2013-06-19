Оппозиция хочет модернизировать ГТС, но чтобы она осталась в госсобственности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк в комментарии журналистам после встречи председателей парламентских фракций с Президентом Украины Виктором Януковичем.

“Виктор Янукович сказал, что речь идет не о приватизации (украинской ГТС - УНИАН). На что я возразил. Речь идет именно о приватизации. И тот закон, который внесен правительством, не имеет ничего общего с директивами Европейского Союза относительно развития энергетического рынка”, - сказал Яценюк.

По его словам, если правительство готово к модернизации газотранспортной системы вместе с европейскими партнерами и, возможно, с россиянами, то необходимо внести в парламент необходимый законопроект и проект международного соглашения.

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“Он сказал о том, что в парламенте будет соответствующий проект международного договора. Наша позиция как оппозиции: модернизация ГТС в двустороннем с нашими европейскими партнерами, возможно, и трехстороннем формате с российскими партнерами. Но одно условие: собственность на газотранспортную систему должна оставаться у Украинского государства”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, Янукович заявил, что Украина во время переговоров по газовым вопросам на любом уровне никогда не высказывалась за приватизацию своей ГТС.

«Вообще, слово приватизация никогда не использовалось ни на каких переговорах. Ни с кем. Мы не употребляли слово «приватизация». Это все слухи или домыслы, возможно, даже провокация», - сказал Янукович.

По словам главы государства, сейчас ведется работа относительно подготовки украинской газотранспортной системы к ее модернизации.

Ранее, 3 мая 2013 года, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сказал, что надеется до конца года получить ответы на все вопросы, которые касаются будущего развития украинской ГТС с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал европейским партнерам обеспечить прозрачность в принятии решений, которые касаются развития газотранспортной системы.

В мае Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур, а также передачу в аренду газотранспортной системы Украины.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС.

В то же время Украина пока не ответила на главный вопрос - каким может быть формат будущего газового консорциума: двусторонним - между Украиной и Россией или трехсторонним - с привлечением Евросоюза.

Президент Украины Виктор Янукович в ежегодном Послании к Верховной Раде поручил правительству подготовить с международными финансовыми организациями новые проекты по модернизации национальной газотранспортной системы и повышению безопасности атомных электростанций.