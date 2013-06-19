На Банковой считают, что Яценюк получил исчерпывающие ответы

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко журналистам, информируя о соответствующей встрече в Администрации Президента.

По его словам, состоялся «откровенный, принципиальный разговор», и Президент рассказал о политической и экономической ситуации в стране.

Президент пригласил фракции к сотрудничеству, отметив, что все отношения между депутатами должны решаться в стенах парламента, сказал Мирошниченко.

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“Президент готов быть активным участником в формировании новой политической культуры и готов быть партнером для всех фракций, независимо от того, большинство они или меньшинство”, - сказал он.

Мирошниченко высказал мнение, что лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк получил исчерпывающие ответы на все поставленные им вопросы.

“Я думаю, что по результатам встречи мы получили новый импульс для диалога, в первую очередь в парламенте, те все подозрения, те все опасения, те все обвинения, которые раздавались в адрес Президента, они были развеяны, и Президент сегодня фактически протянул руку к сотрудничеству. Вместе с тем он подчеркнул, что не готов быть режиссером парламентских событий, это зона ответственности политических партий и фракций”, - сказал Мирошниченко.