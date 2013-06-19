СМИ: «Свобода» может отказаться от переговоров с Януковичем

Несмотря на договоренность о том, что лидеры оппозиционных фракций должны принять согласованное решение об участии в переговорах, во фракции "Свобода" не исключили, что также проигнорируют мероприятие, сообщает Коммерсант-Украина.

"Если не будет общего мнения, каждая фракция будет принимать решение об участии во встрече отдельно. Мы не надеемся на положительный исход диалога с президентом и можем донести наше мнение до Виктора Януковича иными способами — например, через уличные акции",— заявил народный депутат Юрий Сиротюк ("Свобода").

"Мы убеждены, что кулуарная встреча лидеров оппозиционных фракций с Виктором Януковичем в администрации президента не имеет смысла и не решит ни одной проблемы",— заявил глава фракции УДАР Виталий Кличко, потребовав, чтобы глава государства сам приехал в парламент.

В Партии регионов возмущены такими заявлениями оопозиции. "Это будет предел бестактности и бескультурья! Вообще-то каждый должен соизмерять свой вес и вес руководителя государства! — возмутился глава фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Виктор Янукович согласился выполнить главное требование оппозиции, необходимое для прекращения противостояния в Верховной раде,— встретиться с лидерами депутатских фракций.

Представители парламентского меньшинства планируют задать главе государства ряд вопросов, среди которых освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко и возможность ее лечения за границей. Мероприятие состоится сегодня в администрации президента и пройдет без участия главы фракции УДАР Виталия Кличко, потребовавшего, чтобы господин Янукович сам приехал в Раду.