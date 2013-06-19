Четкий сигнал с Банковой: Янукович будет разговаривать с оппозицией без прессы

О результатах сегодняшней встречи Президента Украины Виктора Януковича с руководством парламента и председателями фракций СМИ проинформирует Представитель Президента в Верховной Раде Украины Юрий Мирошниченко.

В частности, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

«После встречи Президента с руководством парламента и председателями фракций я лично проинформирую СМИ», – сказал Мирошниченко.

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Он напомнил, что по просьбе руководства Верховной Рады и председателей парламентских фракций сегодня в 14:30 Президент Украины проведет с ними встречу.

«Такие встречи Президент проводит постоянно, но, к сожалению, оппозиция их обычно игнорирует», - отметил Мирошниченко.

По его словам, глава государства заинтересован в эффективной работе парламента для нормализации жизнедеятельности страны и решения первоочередных проблем, которые стоят сегодня перед украинской экономикой.

«Надеюсь, эта встреча будет иметь конструктивный характер и приведет к нормализации работы Верховной Рады», - подчеркнул Представитель Президента в парламенте.